У ГУР заявили про «списки людей», яких Росія може залучити до спецоперації «Майдан-3»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України має списки осіб, яких Москва може залучити до поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні. Про це 29 лютого в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) сказав представник ГУР Андрій Юсов. Він твердить, що часто з такими людьми контактують не напряму, а через посередників, і серед таких людей можуть бути громадські та політичні діячі, лідери суспільної думки.

«Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Не напряму, тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із «червоною зіркою». Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном», – пояснив Юсов.

Для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні, каже представник ГУР, здійснюється масова купівля та створення телеграм-каналів. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах, каже він.

«Зараз буквально в живому часі продовжується активна «закупівля» різноманітних інструментів – починаючи від телеграм-каналів, сторінок в різноманітних соцмережах, і до виходів на лідерів суспільної думки. Кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень – відповідно ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють», – пояснив Андрій Юсов.

Операція, мета якої є розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України, з боку Росії отримала назву «Майдан-3». За словами Андрія Юсова, практика називати антиукраїнські заходи українськими словами поширена у Росії і бере початок із радянських спецслужб.

«Таку назву дали в Росії. І це не вперше. Ще радянські спецслужби, потім російські спецслужби гарними українськими або іноземними словами називають відверті антиукраїнські заходи і ксенофобські заходи, як в Україні, так і за кордоном. Так, для них «майдан» – це загроза, тому вони використовують цю термінологію для того, щоб перевернути з ніг на голову. Якщо ми загадаємо, то багато операцій НКВД проти УПА, ОУН, українського підпілля називались красивими українськими милозвучними словами», – сказав Андрій Юсов.

28 лютого з коментарем на цю тему виступила також Служба безпеки України.

«Спецоперація «Майдан-3» досягне своєї кульмінації в березні-травні 2024-го року, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як усередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України», – вказано в повідомленні, оприлюдненому від імені Комітету з питань розвідки при президентові України.

У листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві й усунути главу держави. Посилаючись на дані розвідки, Зеленський казав, що цей план у Росії називають «Майдан-3».

Нині активізація розмов на цю тему збігається в часі з наближенням травня 2024 року, коли формально завершується термін конституційних повноважень президента, який вступив на посаду 20 травня 2019 року. Наразі жодна з парламентських партій не ставить під сумнів, що за умов воєнного стану нові вибори провести неможливо, і Володимир Зеленський має залишатися главою держави і після травня 2024 року. Водночас частина аналітиків вказує, що таке становище має спонукати владу до залучення ширшого кола політиків, формування уряду національної єдності.