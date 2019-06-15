На Львівщині військовий випадково застрілив колегу – ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань вивчають обставини загибелі військовослужбовця однієї з військових частин Львівщини. Про це повідомили у ДБР 15 червня.

«За попередньою інформацією, 9 червня 2019 року військовослужбовець однієї із військових частин на Львівщині, порушивши правила поводження зі зброєю, необережно натиснув на спусковий гачок. Ці дії призвели до несанкціонованого пострілу та вогнепального поранення іншого військовослужбовця, котрий після отриманої травми помер в Яворівській районної лікарні», – мовиться у повідомленні.

Військовому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 414 (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) Кримінального кодексу України.

11 червня до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. У разі доведення вини, військовому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 10 років.