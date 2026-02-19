На Львівщині попрощалися з екіпажем Мі-24, який загинув під час виконання бойового завдання у грудні

На Львівщині 18 лютого попрощалися із чотирма захисниками 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка, які були на борту вертольота Мі-24, що розбився під час виконання бойового завдання 17 грудня 2025 року, повідомила обласна військова адміністрація.

За повідомленням, одного з військових 55-річного Олександра Шемета, який був родом із Корюківки Чернігівської області, поховали у Львові. В ОВА повідомили, що він був начальником повітряно-вогневої і тактичної підготовки, Герой України, удостоєний ордена «Золота Зірка», а також нагороджений орденом Данила Галицького й орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

28-річний Дмитро Попадюк, за даними ОВА, обіймав посаду бортового авіаційного техніка вертолітної ланки вертолітної ескадрильї, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Його поховали у рідному селі Калинів Самбірського району Львівщини.

56-річний Ігор Тоганчин служив старшим повітряним стрільцем вертолітної ланки вертолітної ескадрильї. Його поховали в селі Корналовичі Самбірського району Львівської області.

25-річний Ярослав Сачик, родом із Луцька, був штурманом-льотчиком вертолітної ланки вертолітної ескадрильї, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Поховають військового 19 лютого, у рідному місті, зазначили в ОВА.

18 грудня 2025 року 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка повідомила без подробиць, що екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання.

Українська влада не наводить точної інформації про втрати серед військових у війні з Росією, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку цього року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.