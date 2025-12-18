Екіпаж українського Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання – військові

Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання, повідомила 18 грудня 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.

«Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома. Ми звертаємося до всіх небайдужих із проханням долучитися до підтримки родин загиблих», – йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці бригади.

Інші подробиці не повідомляють.

Українська влада не наводить точної інформації про втрати серед військових у війні з Росією, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку цього року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.