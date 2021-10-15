На Львівщині перепоховали останки 16 воїнів УПА 

Сьогодні на Львівщині у селі Соколівка Золочівського району, перепоховали останки 16-ти воїнів Української повстанської армії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Їх виявили у братській могилі під час пошуково-ексгумаційних робіт.

За інформацією пошуковців, віднайдені 15 останків чоловіків і однієї жінки. Більшість із них молодого віку. Дослідники припускають, що тіла загиблих упівців зібрали з поля бою і хаотично скинули у спільну яму.

У віднайдених останках виявлені вогнепальні рани, а також численні черепно-мозкові травми від ударів, ймовірно прикладом гвинтівки.

«Згідно з результатами антропологічних досліджень можна зробити висновок, що удари завдавали у голову й обличчя тупим предметом або прикладом гвинтівки. Як правило, таким чином поводилися загони НКВС із затриманими або пораненими воїнами», – каже керівник Меморіально-пошукового центру «Доля», депутат Львівської обласної ради Святослав Шеремета.

Під час пошукових робіт при кількох тілах виявили особисті речі упівців. Чин поховання відбувся у сільському храмі, а потім ходою воїнів провели на місцевий цвинтар, де їх перепоховали.

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У Соколівці це одне з наймасовіших поховань воїнів УПА. Нещодавно фахівці Меморіально-пошукового центру «Доля» виявили братську могилу у селі Побужани Львівської області, у ній знаходились останки трьох упівців віком від 25 до 45 років.

При огляді антрополога центру встановлено, що двоє чоловіків загинули в результаті черепно-мозкових вогнепальних поранень, при чому у старшого чоловіка зафіксовано сліди двох пострілів, що здійснювались із різних напрямків.

Українська повстанська армія (УПА) – військово-політичне формування, що діяло на території України в 1942–1956 роках.

Метою створення УПА було об’єднання розрізнених збройних груп націоналістів під керівництвом ОУН(б). Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку повстання після того, як комуністичний СРСР і нацистська Німеччина виснажать одне одного в кровопролитній війні. УПА виступала за створення самостійної соборної української держави, яка мала включати в себе всі етнічні українські землі.

Часом заснування вважають 14 жовтня 1942 року, а одним із останніх боїв УПА з військами НКВС був бій із метою заблокувати радянські військові колони до Угорщини для придушення антикомуністичного повстання 1956 року.