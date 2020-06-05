Перевізники Львівщини вимагають відновити пасажирські перевезення між містами

Представники перевізників із усіх районів Львівської області протестують біля Львівської обласної державної адміністраціі з вимогою відновити пасажирські перевезення між містами регіону. Зібрались водії та керівники автотранспортних підприємств.

«Від 17 березня припинені перевезення між містами. Ми мали б отримувати якусь компенсацію від держави, але нічого не було. Тут на акції представники трьох громадських організацій – це галузева профспілка, обласна організація автомобільного транспорту і обласна організація роботодавців транспорту. Держава нам гарантує право на працю, а ми цього позбавлені три місяці. Ми готові дотримуватись вимог карантину. Люди не можуть доїхати. Тим часом працюють на ринку нелегальні перевізники, які не платять податків і ми це питання адресуємо владі. Ці нелегали працюють під різними назвами, не дотримуються вимог карантину», – каже Радіо Свобода Юрій Кривенко, представник галузевої профспілки.

Автобуси перевізників обклеєні плакатами з вимогою дозволити їм працювати.

«Ми приєдналися до цієї акції, щоб вимагати від обласної влади відновити регулярні перевезення пасажирів, щоб автобуси повернулися на роботу і дозволити людям працювати, щоб пасажири могли добиратися на роботу. Ми гарантуємо безпечне перевезення», – говорить водій Мирон Ткач.

О 14 годині відбудеться засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якій вирішуватимуть питання щодо послаблення карантину або продовження. На неї запрошені і представники протестувальників.

Читайте також: Статистика щодо захворюваності на COVID-19 не відображає реальної ситуації – епідеміолог Наталія Виноград​

Львівщина – третя за чисельністю зростання хворих на коронавірус. За останню добу померли четверо людей. Загалом від COVID-19 в області померли 66 осіб.

У Львівській області на коронавірусну хворобу захворіли 1 988 людей, з яких уже одужали 462.

З 460 проведених за останню добу ПЛР тестувань 73 – позитивні.

Львівські лабораторії не встигають обробити всі забори матеріалів у людей і їх доводиться возити у Київ,Івано-Франківськ і Тернопіль.