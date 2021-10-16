Ляшко: працюємо, щоб «Феофанія» була доступною для всіх пацієнтів

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшку в інтерв’ю Радіо Свобода розповів про реалізацію планів, щодо перетворення медичного закладу «Феофанія» на доступну для всіх пацієнтів лікарню.

«Є указ президента, який каже, що «Феофанія» повинна бути доступною. І в нас є рішення, як це зробити. Вже у нас було кілька зустрічей з керівництвом «Феофанії». І ми робимо все, щоб вона зайшла в програму медичних гарантій і надавала медичну допомогу так, як і всі інші заклади», – зазначив Ляшко.

Він наголосив, що бажаючі зможуть потрапити до лікарні за так званим «маршрутом пацієнта».

«Буде питання в тому, що по направленню будуть певні квоти. І хто може направити для яких функцій. Це високоспеціалізована медична допомога. І не просто так приїжджати Бо, як частенько в нас можуть зробити, і до сімейного не йдуть, а їдуть прямо до вузького спеціаліста», – заявив глава МОЗ.

Наразі клініка «Феофанія» підпорядкована Державному управлінню справами. Переважно в ній лікуються держслужбовці.