У «Феофанії» повідомили, скільки коштувало лікування Зеленського та Єрмака

Клінічна лікарня «Феофанія» назвала орієнтовну суму, яку було витрачено на лікування від COVID-19 президента України Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака.

«Вартість лікування кожного громадянина України з коронавірусною хворобою COVID-19, в тому числі й президента України чи голови Офісу президента України, незалежно від статусу, становить у середньому 7800 гривень і може змінюватися відповідно до тяжкості перебігу та стадії захворювання», – ідеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

Водночас у «Феофанії» вказали, що «окремо підрахунок вартості лікування президента України Володимира Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака не проводився».

У лікарні також вказали, що «для облаштування робочої зони президентові України клінічна лікарня «Феофанія» жодних коштів не затратила». «Приміщення для лікування та роботи президента України… передбачені проєктом будівлі», – інформує лікарня «Феофанія».

Президент України Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак захворіли на коронавірусну інфекцію на початку листопада, повідомлення про їхні позитивні тести були оприлюднені 9 листопада. Після лікування у «Феофанії» вони отримали на початку минулого тижня негативні тести на COVID-19. Зеленський записав із лікарні кілька відеозвернень, які поширювалися через його сторінки в соціальних мережах.