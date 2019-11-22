Суд відкрив провадження у справі за позовом Ляшка до НАЗК

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Олега Ляшка до Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Нагадаємо, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК, відповідно до якого, за результатами проведення повної перевірки декларації поданої народним депутатом Олегом Ляшком за 2017 рік (виправленої), Агентство вирішило, що він зазначив недостовірні відомості у декларації», – мовиться у повідомленні.

Ляшко також просить суд визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК, де мовиться про нібито виявлення в його діях «ознак правопорушення пов’язаного з корупцією».

У березні 2018 року НАЗК вирішило перевірити електронні декларації 14 посадовців за 2015 та 2016 роки, серед яких був і тоді народний депутат Олег Ляшко.

18 листопада нинішнього року Ляшко звернувся до суду через рішення НАЗК, що в його декларації є порушення.