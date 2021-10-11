Нова хвиля коронавірусу прийша в Україну раніше, ніж прогнозували – Ляшко

Нова хвиля коронавірусу прийшла в Україну раніше, ніж прогнозували у Міністерстві охорони здоров’я. Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, нинішня хвиля за інтенсивністю наближається о показників осені минулого року. Наразі у будні в Україні фіксують 16-17 тисяч нових випадків інфікування.

«Це високі показники захворюваності», – наголосив міністр.

Він додав, що зростає не тільки кількість випадків інфікування, але й число госпіталізованих.

«Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, передусім шукає імунонезахищених людей - тобто тих, хто не перехворів на COVID-19, або тих, хто не вакцинований», – зазначив Ляшко.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,5 мільйони людей, 58 700 людей померли.