В Україні виявили майже 9 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 10 жовтня зафіксували 8832 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 863 дитини і 78 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізували 2672 людини, 2 053 – одужали, 207 людей померли.

Протягом доби провели тестувань: методом ПЛР – 23 675, ІФА – 3 480, експрес-тестами – 24 909.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,5 мільйони людей, 58 700 людей померли.