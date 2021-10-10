В Україні виявили понад 11 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 9 жовтня зафіксували 11 344 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 149 дітей і 122 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізували 3 712 людей, 2 581 – одужала, 162 людини померли.

Протягом доби провели тестувань: методом ПЛР – 35 671, ІФА – 5 434, експрес-тестами – 26 287.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях..

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,5 мільйони людей, 58 493 людини померли.