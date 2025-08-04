Засудженого в Криму українця Лимешка після 8 років тюрми в РФ засудили вдруге – правохахисники

Українця Геннадія Лимешка, який провів вісім років у російській в’язниці та вважався зниклим безвісти після звільнення, знову засудили в Росії. Суд у Ставропольському краї засудив його до двох років колонії суворого режиму, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Лимешка визнали винним за статтею про заклики до екстремізму в інтернеті (ч. 2 ст. 280 Кримінального кодексу РФ).

За версією російського слідства, чоловік розмістив у своїх соцмережах деякі матеріали із закликами до насильства за національною ознакою.





Українець Геннадій Лимешко, засуджений в окупованому Криму за звинуваченням у екстремізмі, зник після звільнення. З колонії у Ставропольському краї його відправили до Центру тимчасового тримання іноземців у Ростовській області Росії, де він перебував до 13 березня. Нещодавно ім’я Лимешка з’явилося в списку «терористів та екстремістів» на сайті Росфінмоніторингу. Протягом кількох тижнів про його місце перебування не було відомо, і правозахисники вважали його зниклим безвісти.

За даними Крим.Реалії, сотні українських колишніх політв’язнів після звільнення з колоній у Росії опиняються в депортаційних центрах, де ризикують отримати нові кримінальні справи.