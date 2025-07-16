У Росії зник українець Лімешко, який мав вийти з колонії на волю в лютому

У Росії зник українець Геннадій Лімешко, який ще в лютому 2025 року мав вийти на волю, повідомила Кримськотатарському ресурсному центру його дружина Ірина Лімешко.

Чоловіка затримали 12 серпня 2017 року та відправили під варту. 10 травня 2018 року Лімешка засудили до восьми років колонії загального режиму за звинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні зброї та вибухових речовин, а також виготовленні вибухового пристрою (загалом у справі було три епізоди).

Геннадій Лімешко мав вийти на волю 21 лютого 2025 року, але цього не сталося – з колонії в Курському районі Ставропольського краю його відправили до Центру тимчасового тримання іноземців у Ростовській області Росії, де він перебував до 13 березня. Відтоді його місце перебування залишається невідомим.

За даними Центру захисту прав людини «Меморіал», у серпні 2023 року з’явилася інформація, що проти Лімешка висунули нове звинувачення. Подробиці правозахисникам невідомі. Його дружина говорила, що справу могли порушити за статтею про екстремізм. У липні 2025 року чоловіка внесли до списку «терористів та екстремістів», що може означати наявність кримінальної справи за терористичною чи екстремістською статтею.

ФСБ після затримання Лімешка заявила, що він є агентом Служби безпеки України. Чоловік нібито проходив службу у ЗСУ як старший розвідник глибинної розвідки, а до окупованого Криму приїхав, щоб пошкодити лінії електропередач, викликати обвал гірських порід для перекриття траси, а також підпалити ліс у районі Судак – Рибаче – Алушта та сміттєзвалище в Рибачому. Його, як стверджується, затримали під час спроби пошкодити ЛЕП.

У Службі безпеки України тоді заявили, що затримання Геннадія Лімешка є провокацією, і агентом української спецслужби він не є.