Ув’язненого в Росії українця Лимешка примусово щепили вакциною, не визнаною ВООЗ – Денісова

Громадянину України Геннадію Лимешку, якого утримують в російській колонії, проти його волі зробили щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19, заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, йдеться про вакцину, не визнаною Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Після щеплення стан Лимешка погіршився.

«Працівники виправної колонії «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю», де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення. Після вакцинації стан здоров’я Геннадія Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль», – повідомляє Денісова.

Вона не уточнила, про яку вакцину йдеться. У Росії для вакцинації від коронавірусної хвороби використовують препарати власного виробництва, які не визнані наразі ВООЗ, найвідоміший із них – «Спутнік V».

Денісова додала, що адміністрація колонії відмовила українцю в наданні медичної допомоги, що є порушенням Конвенції про захист прав людини та прирівнюється до тортур і нелюдського поводження.

Омбудсменка звернулася до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової «з вимогою терміново забезпечити надання Геннадію Лимешку необхідної меддопомоги». Вона також попросила генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського відвідати Лимешка в колонії.

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Геннадія Лимешка затримала Федеральна служба безпеки Росії в серпні 2017 року, заявивши про його роботу на Службу безпеки України та підготовку диверсій в окупованому Криму півострові.

У Міноборони України повідомили, Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений у травні 2017 року через службову невідповідність. У СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».

Судакський міський суд в окупованому Криму 10 травня 2019 року визнав українця Геннадія Лимешка винним і призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі за звинуваченням у «незаконному придбанні, зберіганні й носінні вибухових речовин».