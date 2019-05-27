У Франції поліція затримала підозрюваного у справі про вибух в Ліоні

У Франції поліція повідомила про затримання підозрюваного до вибуху в Ліоні минулого тижня, в результаті якого постраждали 13 людей, заявив в понеділок у Twitter міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер.

«Підозрюваний щойно був заарештований», – написав Кастанер, не вказавши жодних подробиць. Він подякував силовикам, які взяли участь в операції, за злагоджену роботу.

​Водночас Антитерористичне управління паризької прокуратури повідомило, що йдеться про 24-річного чоловіка, чиї зразки ДНК виявили на місці вибуху. Раніше повідомлялося, що поліція розшукувала чоловіка у зеленій футболці, в шортах, із темним рюкзаком, якого на велосипеді бачили на пішохідній вулиці Віктора Гюго в центрі Ліона, де і стався вибух.

Вибух у центрі Ліона, міста на південному сході Франції, прогримів 24 травня. За останніми даними, вибухнув саморобний вибуховий пристрій, залишений в сумці біля входу в пекарню. В результаті вибуху постраждали 13 людей – вісім жінок, четверо чоловіків і 10-річна дівчинка, 11-ом знадобилась госпіталізація. Вибух розслідують як замах на вбивство з терористичним мотивом. Жодне з терористичних угруповань поки не взяло на себе відповідальність.

Сили безпеки Франції перебувають у режимі підвищеної готовності після хвилі терористичних атак із 2015 року, в результаті яких загинули понад 250 людей.