У Лисичанську на Луганщині без тепла і води залишилися тисячі людей

Тисячі людей залишилися без тепло- і водопостачання в місті Лисичанську Луганської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники повідомили, що це сталося після того, як 27 грудня вдалося відновити електропостачання семи насосних станцій підприємства «Лисичанськводоканал», які були відключені 24 грудня через заборгованість за спожиту електроенергію.

«Під час підвищення тиску в мережі стався порив трубопроводу діаметром 600 міліметрів, унаслідок чого без водопостачання залишаються частина міст Лисичанськ, Привілля та Новодружеськ (близько 23 тисяч абонентів)», – ідеться в повідомленні.

Недостатній об’єм води в системі спричинив призупинення роботи котельні в Лисичанську «Без теплопостачання залишаються 110 житлових будинків (близько 5 тисяч 200 абонентів), 3 дитячих садки, 3 школи, 3 навчальних та 5 медичних закладів», – вказують рятувальники.

До ремонтних робіт залучена аварійна бригада. Температура повітря в Лисичанську нині складає 4 градуси тепла. У разі необхідності ДСНС організує підвезення води.