Президент Литви через підозри в корупції вимагає від прем’єра надати пояснення або звільнитися

Президент Литви Гітанас Науседа дав прем’єр-міністру Гінтаутасу Палуцкасу два тижні, щоб той ухвалив рішення про майбутнє на своїй посаді, пише LRT з посиланням на радника лідера країни Фредерікаса Янсонаса.

«Президент попросив прем’єр-міністра або впродовж найближчих двох тижнів дати обґрунтовану відповідь на питання, порушені громадськістю, або принципово розглянути подальші варіанти виконання обов’язків прем’єр-міністра», – сказав він.

Раніше розслідувачі проєктів «Сена» та Laisvės TV з’ясували, що компанія прем’єра Литви Гінтаутаса Палуцкаса отримала пільгову позику на суму 200 тисяч євро від державного банку ILTE. Він кредитує підприємства та допомагає їм розвиватися. Гроші були надані, коли Палуцкас був прем'єром.

Компанія Dankora була створена невісткою прем’єр-міністра Віргінією Палуцкене торік, отримувала європейську підтримку і більшу її частину спрямовувала на закупівлю товарів у компанії Garnis, яка частково належить прем’єр-міністру

Служба розслідування фінансових злочинів проводить досудове розслідування обставин використання кредиту ILTE, ситуацію також оцінює Центральна комісія зі службової етики.

Прем'єр заявив, що проти нього триває «велика атака з боку політичних опонентів», і не дав прямої відповіді на запитання, чи має намір звільнятися. Політика зобов’язали надати громадськості інформацію про всі обставини ситуації.

Раніше журналісти з’ясували, що у 2012 році кіпрська компанія продала прем’єру квартиру в центрі столиці за заниженою ціною на земельній ділянці, яку політик сам оформив, працюючи директором адміністрації Вільнюського самоврядування.