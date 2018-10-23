Володимир Литвин отримав 100 тисяч гривень доходу від оренди майна – #Точно

Народний депутат України Володимир Литвин отримав 100 000 гривень доходу від надання майна в оренду. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

3 жовтня Литвин розмістив чергове повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. За інформацією з державного реєстру, починаючи з листопада минулого року, Володимир Литвин щомісячно отримує вищезгадану суму від іноземного громадянина на ім’я Ігор Примак.

На початку цього місяця #Точно повідомляло, що Володимир Литвин витратив більш ніж два мільйони гривень на державні облігації. Емітентом цінних паперів, придбаних парламентарем, було Міністерство фінансів України.

У червні цього року Володимир Литвин також придбав облігації, проте тоді емітентом паперів був «УкрСиббанк», а сума угоди становила майже 13 мільйонів гривень.

Згідно з декларацією Литвина за 2017 рік, парламентар і його дружина володіють квартирою 260 квадратних метрів вартістю майже 9,5 мільйонів гривень, земельними ділянками в Миронівському районі Київської області, кількома коштовними швейцарськими годинниками, колекціями книг, ікон. У готівці родина Литвина тримає понад 880 тисяч доларів, майже 2,5 мільйони гривень і 52 тисячі євро. На банківських рахунках подружжя має 1 249 939 доларів, 2 638 410 гривень, 121 634 євро і 193 558 швейцарських франків.