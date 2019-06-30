Макрон заявив, що приїде на День перемоги в Росію – ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон заявив в ефірі російського «Першого каналу», що приїде на День перемоги в Росію у 2020 році, пишуть російські агентства ТАСС та «Інтерфакс».

«Так, я буду там. Пан [президент Росії Володимир] Путін мене запросив, і я приїду», – сказав Макрон в ефірі програми «Толстой. Воскресенье».

Він заявив, що відзначення цієї дати важливе для Франції.

«Тому що ми знаємо, що багато чим зобов’язані Росії й тим, хто чинив спротив», – заявив Макрон.

Випуск програми «Толстой. Воскресенье» за 30 червня наразі не опублікований на сайті «Першого каналу».

9 травня 2020 року в Росії відзначатимуть 75-річницю перемоги у Другій світовій війні.