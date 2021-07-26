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Те Хакаікі Таха-оа – Макрон отримав нове ім’я під час візиту на Маркізькі острови

Вітальна церемонія на честь президента Франції, Маркізькі острови, 25 липня 2021 року

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту на Маркізькі острови за місцевою традицією отримав нове ім’я – Те Хакаікі Таха-оа. У перекладі воно означає «великий лідер, який крокує вперед і піде далеко».

Французькі засоби інформації передають, що у виставі на честь офіційного візиту Макрона на острові Хіва-Оа брали участь 600 танцюристів і музикантів у традиційному одязі. Крім того, французький лідер відвідав на острові могили художника Поля Гогена і поета Жака Бреля.

Поїздка Макрона на Маркізькі острови – це перший візит лідера Франції за всю історію П’ятої республіки.

Маркізькі острови розташовані в центральній частині Тихого океану. Там живуть вісім тисяч людей. У 1960–1970-х роках Франція проводила в регіоні ядерні випробування. Журналісти-розслідувачі стверджують, що майже все місцеве населення піддалося впливу радіації, але компенсації отримали лише кількадесят людей.

Перед візитом Макрона на острови місцеві активісти відзначали, що Парижу слід визнати формою колонізації та злочинами дії Франції, пов’язані з ядерними випробуваннями.

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