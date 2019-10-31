Макрон в інтерв’ю правому виданню згадав про «нелегальні українські банди»

Президент Франції Емманюель Макрон у інтерв’ю правому журналу Valeurs Actuelles 30 жовтня заявив про намір боротися з нелегальною міграцією, згадавши при цьому «нелегальні українські банди».

«Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуар (...) замість нелегальних українських чи болгарських банд», – заявив Макрон.

Як зазначає DW, заяву Макрона розкритикували, вказавши, що таким чином він «підіграє французьким прихильникам правих поглядів і хоче відібрати голоси у правопопулістки Марін Ле Пен на майбутніх президентських виборах у 2022 році».

В уряді ж виступили на захист Макрона і наголосили, що президенту важливо звертатися до «всіх французів через усі засоби інформації».