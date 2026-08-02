Україна вразила чотири нафтобази і морський термінал у Росії – «Мадяр»

Українські безпілотники за чотири доби вразили одразу чотири нафтопереробні заводи та морський термінал на території Росії, повідомив командувач ил безпілотних систем Роберта Бровді («Мадяр»).

За його словами, найбільших втрат сили РФ зазнали на морському терміналі «Тамань» у селищі Волна Краснодарського краю. Українські дрони знищили там 12 резервуарів місткістю по 5 тисяч тонн кожен.

За підрахунками, це відповідає обсягу пального, який могли б перевезти близько тисячі залізничних цистерн. Площа пожежі на терміналі перевищила 17 тисяч квадратних метрів. Удар по терміналу завдали 30 липня «Птахи» 1-го оперативного центру СБС разом із 413-м окремим підрозділом «Рейд» СБС та Службою безпеки України, уточнив військовий.

Пізно ввечері 28 липня і вночі 29 липня у Севастополі й інших районах окупованого Росією Криму пролунали численні вибухи. Підконтрольна РФ влада оголошувала в Севастополі повітряну тривогу.

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

Пізно ввечері 28 липня і вночі 29 липня у Севастополі й інших районах окупованого Росією Криму пролунали численні вибухи. Підконтрольна РФ влада оголошувала в Севастополі повітряну тривогу.

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.