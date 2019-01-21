У Магнітогорську обвалилася частина під’їзду, який постраждав під час вибуху

У Магнітогорську в неділю обрушилася велика частина під’їзду житлового будинку, який постраждав під час вибуху 31 грудня. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними магнітогорських видань, компанія, що займається зносом під’їзду, заявила, що обвалення було плановим, однак мешканців будинку про нього заздалегідь ніхто не попередив.

У момент обвалення багато з мешканців будинку, що живуть в непостраждалих від вибуху квартирах, перебували в своїх квартирах, зазначає видання. Журналісти цитують неназваних жителів, які спробували евакуюватися з будівлі після того, як почули обвалення фрагмента постраждалого під’їзду.

Вибух в одному з під’їздів багатоповерхового будинку в Магнітогорську стався рано-вранці 31 грудня 2018 року. Він практично знищив один із під’їздів і значно пошкодив іще два. Під руїнами після кількох днів пошуків виявили тіла 39 людей.