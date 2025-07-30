МАГАТЕ: підвищення рівня радіації на Запорізькій АЕС немає

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про відсутність підвищення рівня радіації на Запорізькій атомній електростанції.



«Команда МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції України підтверджує відсутність підвищення рівня радіації на об’єкті», – заявив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі.

Колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко ввечері 29 липня заявив про збільшення рівня радіаційного фону в Запоріжжі. За його словами, «під час того, як вітер дув, піднімався рівень випромінювання, вітер з боку окупованої території».

Після цього у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що радіаційний фон по країні, зокрема у Запорізькій області, є стабільним – загрози для населення немає. Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України назвав «фейком» повідомлення про нібито перевищення радіаційного фону

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.



