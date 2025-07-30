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МАГАТЕ: підвищення рівня радіації на Запорізькій АЕС немає

«Команда МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції України підтверджує відсутність підвищення рівня радіації на об’єкті»
«Команда МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції України підтверджує відсутність підвищення рівня радіації на об’єкті»

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про відсутність підвищення рівня радіації на Запорізькій атомній електростанції.

«Команда МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції України підтверджує відсутність підвищення рівня радіації на об’єкті», – заявив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі.

Колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко ввечері 29 липня заявив про збільшення рівня радіаційного фону в Запоріжжі. За його словами, «під час того, як вітер дув, піднімався рівень випромінювання, вітер з боку окупованої території».

Після цього у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що радіаційний фон по країні, зокрема у Запорізькій області, є стабільним – загрози для населення немає. Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України назвав «фейком» повідомлення про нібито перевищення радіаційного фону

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.


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