Непродовження договору про дружбу не знімає з Росії відповідальність за невиконання – дипломат

Непродовження договору про дружбу з Росією не дозволить Москві уникнути відповідальності за порушення його положень, стверджує політичний директор Міністерства закордонних справ Олексій Макеєв.

За його словами, Україна зможе і надалі позиватися проти Росії в міжнародних інституціях.

«Чинність Великого Договору між Україною і Росією ретроспективно не припиняється. Станом на сьогодні Росія є порушником і непродовження Договору не скасовує її зобов’язання у попередній період», – заявив він.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін 21 вересня повідомив, що Київ передав Москві повідомлення про відмову від пролонгації договору про дружбу.

Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року і нині є чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

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Документ був укладений на термін у десять років; у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна має офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до 30 вересня 2018 року.

Росія виступає різко проти нинішньої влади України, яка чинить опір російській гібридній агресії, і, за словами оглядачів і політологів, намагатиметься на майбутніх парламентських і президентських виборах в Україні привести до влади проросійські сили.