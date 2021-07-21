За Макроном могли стежити за допомогою програми Pegasus – розслідування

У списку телефонних номерів, власники яких могли бути ціллю стеження за допомогою шпигунської програми Pegasus, журналісти виявили номера щонайменше 14 глав держав і урядів, зокрема президента Франції Емманюеля Макрона. Про це повідомляють автори нещодавно розслідування про стеження за політиками, журналістами та активістами через Pegasus, яке оприлюднила організація Forbidden Stories і кілька ЗМІ, в тому числі Washington Post і The Guardian.

Як пише Le Monde, номер Макрона з’явився у списку телефонних номерів, складеному спецслужбами Марокко в якості можливих цілей для злому за допомогою Pegasus. У списку також більш ніж 10 міністрів французького уряду.

При цьому невідомо, чи був дійсно зламаний телефон Макрона, і інших людей, внесених до списків, які загалом налічують понад 50 тисяч осіб. За словами глави Forbidden Stories Лонара Рішара, список свідчить про інтерес спецслужб до людей, внесених до нього, але сам по собі не підтверджує факт злому.

Офіційний представник президента Франції заявив, що, якщо викладені журналістами факти підтвердяться, то «вони, очевидно, дуже серйозні».

Крім Макрона, в списку також президент ПАР Сиріл Рамафоса, король Марокко Мухаммед VI, голова Європейської ради Шарль Мішель, глава ВООЗ Тедрос Гебрейєсус.

Раніше повідомлялося про підтверджені факти стеження, зокрема, за угорськими та азербайджанськими журналістами, а також родичами убитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Раніше фанцузькі прокурори почали розслідування за підозрою, що за журналістами місцевого онлайн-видання розслідувань стежили з використанням ізраїльської програми Pegasus, яка опинилася в центрі міжнародного скандалу.

Pegasus – програма, розроблена для боротьби з тероризмом і організованою злочинністю, її можуть використовувати тільки державні органи. Вона здатна отримати доступ до даних смартфонів людей, за якими здійснюється стеження.