Франція розслідує ймовірне використання шпигунського обладнання для стеження за журналістами

Французькі прокурори почали розслідування за підозрою, що за журналістами місцевого онлайн-видання розслідувань стежили з використанням ізраїльської програми Pegasus, яка опинилася в центрі міжнародного скандалу.

Французьке розслідування розгляне 10 різних ймовірних порушень, у тому числі щодо того, чи були витоки особистої інформації, шахрайського доступу до персональних електронних пристроїв, а також ознаки діяльності злочинного угруповання, заявив Офіс прокурора Парижа 20 липня.

Заява пролунала на наступний день після того, як сайт Mediapart подав скаргу, звинувачуючи секретні служби Марокко у використанні шпигунського обладнання Pegasus ізраїльської компанії NSO щодо мобільних телефонів двох своїх журналістів.

Офіційний Рабат заперечив це твердження, назвавши його «необґрунтованим та хибним».

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Угорські законодавці 19 липня закликали провести аналогічне розслідування повідомлень про те, що правий уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана, можливо, використовував злоякісне програмне забезпечення, щоб стежити за критично налаштованими журналістами, політиками та представниками бізнесу.

Євросоюз вже звинувачує Орбана в підриві демократії через низку законів, які розглядаються як обмеження вільної преси та прав людини. Однак його уряд заперечує будь-яке використання програмного забезпечення Pegasus.

Наразі незрозуміло, чи є серед п’яти угорських журналістів, які були перелічені у звіті як нібито об’єкти стеження, репортери Радіо Свобода.

Pegasus заражає iPhone та пристрої Android і дозволяє операторам записувати телефонні дзвінки, отримувати доступ до текстових повідомлень, фотографій, електронних листів та паролів, відстежувати дані GPS, таємно активувати мікрофони та камери.

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Світові політики та медійні правозахисні організації висловили обурення після того, як свіжий звіт виявив, що низка як авторитарних режимів, так і демократичних урядів могли використовувати Pegasus, щоб зламати смартфони журналістів, посадових осіб та правозахисників у всьому світі.

Звіт стосувався розслідування 17 медіаорганізацій та Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

NSO заперечила будь-які порушення зі свого боку, заявивши, що її програмне забезпечення призначене тільки для боротьби зі злочинністю та тероризмом і доступне лише військовим, представникам судової системи та службам розвідки країн із високим рівнем дотримання прав людини.