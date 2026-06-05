Макрон зустрінеться з Зеленським та збере «коаліцію охочих» в Парижі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчими днями проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а 13–14 липня у Парижі відбудеться зустріч «коаліції охочих». Про це Макрон сказав журналістам на полях саміту ЄС–Західні Балкани у Чорногорії.

«Ми побачимося з президентом Зеленським за кілька днів. І ми тут для того, щоб, очевидно, організовувати підтримку в рамках «коаліції охочих» і структурувати її. У цьому контексті я запросив 13–14 липня всіх учасників «коаліції охочих» до Парижа на наше святкування 14 липня (День взяття Бастилії, – ред.), щоб провести структуровану зустріч цієї коаліції», – заявив французький президент.

Макрон наголосив, що учасники коаліції прагнуть не лише організувати військову підтримку України, але й «структурувати переговори та обміни з Росією» щодо питань безпеки та майбутньої архітектури миру в Європі.

Макрон також позитивно оцінив відкритий лист Зеленського до Путіна із закликом до прямих переговорів. Він сказав, що саме Україна та Росія «можуть побудувати як припинення вогню, так і мирний план», а європейці повинні бути частиною переговорів, оскільки йдеться про «архітектуру миру і безпеки для Європи».

Президент Франції заявив, що пропозиція залишити Росії весь Донбас «ніколи не існувала ні для українців, ні для європейців».

«Сьогодні така пропозиція більше не повинна існувати з огляду на реальність на місці», – додав він.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна готує зустрічі з деякими «найбільш спроможними партнерами» в Європі. Він не уточнив, коли очікувати цих зустрічей.

За даними медіа, Зеленський має відвідати саміт «Групи семи», який відбудеться у Франції в червні.

«Коаліція охочих» об’єднує країни, які підтримують Україну та обговорюють можливі формати довгострокових гарантій безпеки для Києва, серед яких є розгортання у Україні багатонаціональних сил стримування після настання миру в Україні.



