Голова Одеської ОДА захворів на COVID-19

Голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций захворів на COVID-19. Про це він повідомив у своєму фейсбуці.

«Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність COVID-19. Маю позитивну динаміку та продовжую працювати – тепер у дистанційному форматі. Всі, хто контактував зі мною останнім часом, мають здати ПЛР-тестування. Ситуація з поширенням коронавірусу зараз дуже непроста. Хворіє чимало наших колег, знайомих, членів родини. Жоден не зможе сказати, що загроза примарна», 0 мовиться у повідомленні.

Він закликав громадян дотримуватися правил безпеки.

За даними Системи поширення епідемії коронавірусу РНБО, в Одеській області від початку пандемії підтвердили 16 770 випадків інфікування коронавірусом, з них за останню добу – 165. Померли 260 людей, одужали 2 670.