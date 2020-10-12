Балуха переводять із реанімації в нейрохірургію – Геращенко

Колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха, госпіталізованого 8 вересня у тяжкому стані після побиття, переводять із реанімації у відділення нейрохірургії. Про це 12 жовтня повідомила співголова парламентської фракції партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко з посиланням на лікарів Балуха.

«Володю сьогодні, нарешті, після більше ніж місячного перебування в реанімації, переводять в нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю, що з ним сталося, де він перебуває», – написала Геращенко у фейсбуці.

За її словами, відвідувати Балуха ще не можна, в тому числі через карантин і COVID-19, оскільки для нього це дуже небезпечно.

Наприкінці вересня з’явилися повідомлення, що стан Володимира Балуха стабілізувався, і що лікарі заявляють про позитивну динаміку.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10–15 осіб відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку, востаннє його бачили близько півночі. 18 вересня поліція затримала підозрюваного в нападі, 19 вересня суд його заарештував.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.