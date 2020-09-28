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28 вересня 2020, Київ 15:53
Новини | Події

Лікарі готують Балуха до самостійного дихання – Геращенко

Про те, що Володимира Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня

Кримського активіста, колишнього в’язня Кремля Володимира Балуха, якого медикам довелося ввести у медикаментозний сон і підключити до апарату штучної вентиляції легень, готують до самостійного дихання.

«Вже третій тиждень наш Володя Балух знаходиться в лікарні після злодійського нападу. Новини від лікуючих лікарів: «Пацієнт стабільний, без погіршення. Повної свідомості ще немає. Починаємо поступово тренувати до самостійного дихання», – написала у фецсбуці з посиланням на лікарів народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Минулого тижня з’явилися повідомлення, що стан Володимира Балуха стабілізувався, і що лікарі заявляють про позитивну динаміку.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10–15 осіб відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку, востаннє його бачили близько півночі. 18 вересня поліція затримала підозрюваного в нападі, 19 вересня суд його заарештував.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.

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