У поліції розповіли, хто є підозрюваним у нападі на Балуха

У поліції Києва ввечері 18 вересня повідомили, що чоловіком, який вважається підозрюваним у нападі на колишнього політв’язня Володимира Балуха, є мешканець Києва 1988 року народження.

«Сьогодні зловмисника затримали. Ним виявився місцевий мешканець, 1988 року народження. З’ясувалося, що він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів. Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №4 затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід», – йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що в перебігу досудового розслідування правоохоронці встановили та опитали свідків у справі та провели ряд оперативно-розшукових і слідчих дій.

«Володимир Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону у ресторані «Козак». Близько півночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану «Edem». Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою – потерпілий впав і втратив свідомість. Після цього зловмисник втік, не надавши постраждалому допомогу. Вранці Володимира Балуха госпіталізували у лікарню», – відтворили у поліції хронологію подій.

Сьогодні про те, що поліція Києва затримала підозрюваного у нападі Балуха повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У свою чергу, народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у п’ятницю повідомила, що стан колишнього політв’язня Володимира Балуха після побиття залишається стабільно тяжким, його участь на місцевих виборах від партії «ЄС» поки є неможливою.

«Від лікуючих лікарів Балуха: «Пацієнт стабільно тяжкий, дуже тяжка травма, тому потрібен час. Володимир і досі у стані медикаментозного сну». Й досі не відомо, скільки часу він знаходився без свідомості, допоки його знайшли і надали медичну допомогу, це ускладнює лікування. Володя вже 11 днів в лікарні, в важкому стані. «Європейська солідарність» планувала делегувати В. Балуха першим номером нашого виборчого списку до Київської обласної ради. Наразі це нереалістично», – написала Геращенко у фейсбуці.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10–15 осіб відпочивав у одному із закладів на території «Гідропарку», востаннє його бачили близько півночі.

За даними Геращенко, він зазнав тяжкої черепно-мозкової травми. Інший колишній політв’язень Олег Сенцов повідомляв, що у Балуха зламана рука і ключиця.

В Офісі президента України закликали правоохоронців перевірити всі версії нападу, зокрема і політичну.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.