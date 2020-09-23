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23 вересня 2020, Київ 21:31
Новини | Політика

Марина Порошенко: стан Балуха стабілізувався, є позитивна динаміка

Балуха попереду чекає реабілітації, заявила Марина Порошенко

Стан кримського активіста, колишнього в’язня Кремля Володимира Балуха стабілізувався, лікарі заявляють про позитивну динаміку. Про це повідомила Марина Порошенко, яка відвідала Балуха і спілкувалася з медиками.

«Але, безумовно, Володимира чекає ще попереду дуже довгий шлях реабілітації і відновлення. І ми будемо робити все необхідне для того, щоб він якомога швидше одужав», – зазначила Порошенко.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10–15 осіб відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку, востаннє його бачили близько півночі. 18 вересня поліція затримала підозрюваного в нападі, 19 вересня суд його заарештував.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.

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