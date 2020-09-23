Марина Порошенко: стан Балуха стабілізувався, є позитивна динаміка

Стан кримського активіста, колишнього в’язня Кремля Володимира Балуха стабілізувався, лікарі заявляють про позитивну динаміку. Про це повідомила Марина Порошенко, яка відвідала Балуха і спілкувалася з медиками.

«Але, безумовно, Володимира чекає ще попереду дуже довгий шлях реабілітації і відновлення. І ми будемо робити все необхідне для того, щоб він якомога швидше одужав», – зазначила Порошенко.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10–15 осіб відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку, востаннє його бачили близько півночі. 18 вересня поліція затримала підозрюваного в нападі, 19 вересня суд його заарештував.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.