Підозрюваного в нападі на Балуха заарештували на два місяці без права застави

Дніпровський районний суд Києва заарештував підозрюваного в нападі на кримського активіста Володимира Балуха, повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у фейсбуці.

Суд вирішив взяти 32-річного мешканця Київщини під варту без права застави.

За даними прокуратури, підозрюваний повністю визнає свою вину і відмовився від адвоката. Він стверджує, що конфлікт із Балухом стався на побутовому підґрунті.

Дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10–15 осіб відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку, востаннє його бачили близько півночі. 18 вересня поліція затримала підозрюваного в нападі.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.