Наступного тижня Балуха можуть вивести зі стану медикаментозного сну – депутатка

Наступного тижня побитого в Києві кримського активіста Володимира Балуха можуть вивести зі стану медикаментозного сну, повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко у фейсбуці.

«Від лікарів В. Балуха: «Пацієнт стабільний. Якщо динаміка буде позитивною, наступного тижня спробуємо вивести з медикаментозного сну», – написала Геращенко.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10–15 осіб відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку, востаннє його бачили близько півночі.

18 вересня поліція затримала підозрюваного в нападі – мешканця Києва 1988 року народження.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.