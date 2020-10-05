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05 жовтня 2020, Київ 14:19
Новини | Події

«Нарешті хороші новини»: Геращенко поділилася інформацією від лікарів Балуха щодо його стану

Володимир Балух майже місяць перебуває у лікарні після побиття

Народна депутатка з «Європейської солідарності» Ірина Геращенко розповіла про стан колишнього політв’язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха, якого побили на початку вересня в Києві.

«Нарешті хороші новини від лікуючих лікарів В.Балуха: «Пацієнт у свідомості, виконує елементарні інструкції, намагається щось говорити, але ще дуже слабкий», – написала Ірина Геращенко у фейсбуці.

Наприкінці вересня з’явилися повідомлення, що стан Володимира Балуха стабілізувався, і що лікарі заявляють про позитивну динаміку.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10–15 осіб відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку, востаннє його бачили близько півночі. 18 вересня поліція затримала підозрюваного в нападі, 19 вересня суд його заарештував.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.

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