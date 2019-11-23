Малайзія затримала судно з українським екіпажом, але не сам екіпаж – МЗС

Влада Малайзії затримала в своїх територіальних водах корабель New Orion, більшість екіпажу якого – українці, проте до самих моряків претензій немає, повідомив журналістам 23 листопада заступник голови департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

«За інформацією морської поліції Малайзії, затриманим є судно, а не екіпаж, склад якого – українці. Тримаємо справу на контролі», – передає слова представника МЗС зокрема «Українська правда».

Читайте також: Вміст нафтопродуктів у місці аварії танкера поблизу Одеси в 157 разів перевищує норму – Фірсов​

За словами Кирилича, судно затримали за спуск якоря без отримання на те попередньої згоди. Із громадянами України, які були на борту, вже зв’язався український консул.

22 листопада малазійські ЗМІ повідомили, що місцева Агенція з дотримання морського права затримала суховантажне судно New Orion за відсутність дозволу на спуск якоря в територіальних водах Малайзії.

На борту було 23 людини, з них 22 громадянина України і один громадянин Росії, віком від 21 до 68 років.