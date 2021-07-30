Розслідування: влада Мальти відповідальна за вбивство журналістки

Відповідальність за вбивство мальтійської журналістки Дафне Каруани Ґаліції має нести держава. Такого висновку дійшло незалежне розслідування, яке провели один чинний та двоє колишніх суддів.

У розслідуванні йдеться, що держава не визнала реальних ризиків для життя журналістки, яка писала про корупцію на Мальті. Уряд створив культуру безкарності, що призвело до падіння верховенства права, вважають розслідувачі.

Дафне Каруана Ґаліція займалася розслідуванням корупції серед високопоставлених чиновників Мальти. 16 жовтня 2017 року автомобіль, на якому вона виїхала з дому, підірвали. Журналістка загинула під час вибуху.

Розслідування її вбивства виявилося довгим. У 2019 кілька міністрів уряду, зокрема й глава кабінету Джозеф Маскат, пішли у відставку через підозру у зв’язках з людьми, причетними до вбивства.