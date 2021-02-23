На Мальті засудили до 15 років в’язниці вбивцю журналістки

На Мальті винесли вирок у справі про вбивство у 2017 році журналістки Дафне Каруани Ґаліції.
Засуджений до 15 років в’язниці Вінсент Маскат несподівано визнав свою провину.
Журналістка займалася розслідуваннями корупції і загинула в 2017 році: машину журналістки підірвали, коли вона була за кермом.
Маскат був одним з трьох спільників, які замінували автомобіль журналістки. Спочатку він не визнавав своєї провини, але пізніше, ймовірно, уклав угоду з генеральним прокурором.
Інші фігуранти, брати Жорж та Альфред Деджорджіо своєї провини не визнали.
За підозрою в причетності до злочину також був заарештований відомий мальтійський бізнесмен Йорґен Фенек.
Дафне Каруана Ґаліція писала про корупцію в урядових структурах. Вона пройшла через десятки поданих проти неї позовів, а незадовго до загибелі її двічі заарештовувавли.
Розслідування її вбивства виявилося довгим. У 2019 кілька міністрів уряду, зокрема й глава кабінету Джозеф Маскат, пішли у відставку через підозру у зв’язках з людьми, причетними до вбивства.
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