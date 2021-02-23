На Мальті засудили до 15 років в’язниці вбивцю журналістки

На Мальті винесли вирок у справі про вбивство у 2017 році журналістки Дафне Каруани Ґаліції.

Засуджений до 15 років в’язниці Вінсент Маскат несподівано визнав свою провину.

Журналістка займалася розслідуваннями корупції і загинула в 2017 році: машину журналістки підірвали, коли вона була за кермом.

Маскат був одним з трьох спільників, які замінували автомобіль журналістки. Спочатку він не визнавав своєї провини, але пізніше, ймовірно, уклав угоду з генеральним прокурором.

Інші фігуранти, брати Жорж та Альфред Деджорджіо своєї провини не визнали.

За підозрою в причетності до злочину також був заарештований відомий мальтійський бізнесмен Йорґен Фенек.

Дафне Каруана Ґаліція писала про корупцію в урядових структурах. Вона пройшла через десятки поданих проти неї позовів, а незадовго до загибелі її двічі заарештовувавли.

Розслідування її вбивства виявилося довгим. У 2019 кілька міністрів уряду, зокрема й глава кабінету Джозеф Маскат, пішли у відставку через підозру у зв’язках з людьми, причетними до вбивства.