Мін’юст планує закрити до третини тюрем і побудувати нові – Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів Радіо Свобода про своє бачення розвитку пенітенціарної системи.

За словами міністра, його відомство планує відхід від принципу, за яким основним методом покарання злочинців є позбавлення волі.

«Позбавляти волі мають лише невелику кількість осіб, дуже обмежено. Тому що це, по-перше, неефективно, по-друге, дуже дорого. Людина, яка виходить з місць позбавлення волі, а вона не пристосована до життя, і вчиняє злочини знову. Тюремна система не виконує свою функцію», – сказав він.

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Малюська посилається на досвід країн Європи, що до правопорушників застосовують у вигляді покарання програми корекції, часткову ізоляцію чи обмеження пересування за допомогою електронного браслета.

«Ключова реформа, яку ми задумали – ми будемо шукати фінансування, можливо, донорське, для того щоб побудувати кілька тюрем за зразком тієї ж Норвегії, сучасні, зручні, ефективні тюрми, які використовують небагато енергії, енергоефективні, де дійсно можна було би реально працювати з ув’язненими, які потребують ізоляції», – каже міністр.

За його даними, фінансування пенітенціарної системи забезпечене на 30%. При цьому, додає він, тюрми тісно пов’язані з державними підприємствами, де працюють ув’язнені, що створює корупційні ризики.

«Тут не тільки повинна працювати модель виправлення, засудження, а ще й модель бізнесу, як його відокремити від тюрем, зробити фінансові потоки прозорими, щоб все це не перемішувалося між собою. І дійсно зароблені кошти отримували ув’язнені і установи, де вони утримуються», – вважає Малюська.

За його даними, наразі в Україні понад 100 тюрем. Третину з них планується закрити і продати земельні ділянки, а вирученими коштами покрити базові витрати для будівництва нових закладів. Точних прогнозів міністр юстиції не дає, проте припускає, що, якщо починати роботу над втіленням проєкту в 2020 році, Україні знадобиться іноземне фінансування, щоб побудувати нові місця утримання в’язнів.

Повне інтерв’ю з Денисом Малюською вийде на YouTube-каналі та сайті Радіо Свобода о 15:30 11 жовтня.