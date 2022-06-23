Українські війська здійснюють маневрену оборону на Донбасі – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські війська здійснюють маневрену оборону на Донбасі.

«На сході тривають запеклі бої. На сьогодні ворог має вогневу перевагу, але ЗСУ завдають йому втрат, роблять все, щоб не допустити оточення і просування ворога вглиб. Ситуація – складна, цього ніхто не приховує. Зараз українські війська здійснюють маневрену оборону, так військовою мовою це називається, змінюють певні рубежі», – сказала вона в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на фронті та захоплення військами РФ ще двох населених пунктів на Луганщині.

У Генштабі 22 червня повідомили, що на Луганщині російські війська заволоділи населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка, ведуть штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 16 червня повідомив, що російські війська намагаються атакувати Луганщину одночасно на девʼяти напрямках.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму та отримання виходу в Придністров’я.