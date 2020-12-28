У «Манчестер Сіті» – спалах COVID-19, через який перенесли матч англійської прем’єр-ліги

У Великій Британії матч 16-го туру футбольної Англійської прем’єр-ліги між «Евертоном» і «Манчестер Сіті» не відбудеться сьогодні. Стартовий свисток мав пролунати о 22:00 за київським часом.

Як повідомляє пресслужба манчестерців, у клубі виявлено випадки зараження коронавірусною інфекцією. Проведення матчу за таких обставин вважається ризиком.

У консультаціях брали участь обидва клуби. З огляду на рекомендації з боку прем’єр-ліги було вирішено перенести матч.

Усі, хто здав позитивні тести, вирушать на карантин. База «Манчестер Сіті» буде закрита на невизначений період. Рішення про відновлення тренувань буде ухвалене після додаткового тестування.

У п’ятницю, 25 грудня, стало відомо, що COVID-19 виявлено у нападника Габріела Жезуса, захисника Кайла Вокера і ще двох членів персоналу команди.