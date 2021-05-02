Матч Англійської прем’єр-ліги перенесли через появу вболівальників на полі стадіону «Манчестер Юнайтед»

Матч Англійської прем’єр-ліги перенесли через появу вболівальників на полі стадіону «Олд Траффорд», де грає футбольний клуб «Манчестер Юнайтед».

Вболівальники протестували проти американських власників клубу та їхнього рішення долучитися до нового турніру – Європейської суперліги. Після протестів вболівальників і негативної реакції міжнародних футбольних асоціацій усі шість англійських клубів заявили, що не братимуть участі в новостворених змаганнях.

Через кілька годин після виходу вболівальників на поле клуб на своєму сайті повідомив, що матч перенесений на невизначену дату.

Гра «Манчестер Юнайтед» – «Ліверпуль» мала відбуватися без вболівальників у зв’язку з обмеженнями через COVID-19.

Однак близько 200 людей штурмували стадіон з вигуками й плакатами проти власників «Манчестер Юнайтед».