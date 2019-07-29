Уповноважений з гендерної політики Запорізької облради Марченко готовий піти з посади після скандалу

Заступник голови Владислав Марченко, чий пост про те, як має вдягатися й поводитися жінка, спричинив суспільний резонанс, заявляє про готовність піти з посади уповноваженого із питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству Запорізької обласної ради, якщо це підтримають депутати, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Ми є колегіальний орган. Запорізька обласна рада – це колегіальний орган. 84 депутати, які обрані від народу, вирішують всі питання функціонування. Я за посаду не тримаюсь. Якщо депутати мають кандидатуру, яка більш відповідна або була більш комфортна для громадськості, то нехай вносять пропозиції і голосують», – сказав Владислав Марченко

Посадовець пояснив, що його допис був реакцією на нібито надто відкритий та недоречний одяг однієї з відвідувачок спортзалу, де він тренується.

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«Я не проти абсолютно спортивної форми. Але питання, де ця межа? Вона дуже тонка і часто стирається… Важливо розмежувати слово «сексуальність» і «вульгарщина». Так ось мій пост і мої думки конкретно про друге, про «вульгарщину», що щонайменше непристойно щодо оточуючих людей. Я акцентував увагу. Це неможливо стерти чи видалити – це думки мої. Далі я навів шматок тексту, автором якого я не є. Можливо це грубо там сказано. Якщо це когось сильно зачіпає, прошу мене вибачити», – прокоментував Владислав Марченко.

Зранку 26 липня заступник голови Запорізької облради Владислав Марченко оприлюднив на свій сторінці у Facebook допис, де написав: «Багато в інтернеті, навіть серед моїх знайомих, жінок, що публікують власні фото у купальниках, мінісукнях і спідній білизні. Найцікавіше, що при цьому кожна продовжує думати, що має високу вартість, і до неї мають ставитися як до Королеви. Але як виглядає справжня Королева? Королева завжди закрита одягом від сторонніх очей».

У відповідь на допис посадовця жительки України запустили флешмоб #забулазапитатьумарченка. На знак протесту учасниці акції публікують власні фото у бікіні, відкритому вбранні, мініспідницях чи шортах із відповідним тегом.

Владислав Марченко є заступником голови Запорізької облради з грудня 2015 року, а з липня 2018 року також є уповноваженим із питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству Запорізької облради. Посадовець є головним фігурантом кримінальної справи щодо організації фіктивних тендерів, яка наразі слухається у суді.