Верховний суд Росії залишив чинним вирок засудженому за «шпигунство» українцеві Марченку. Він звернувся до Зеленського

Верховний Суд Росії залишив без змін вирок українському політв’язню Олександру Марченку – 10 років позбавлення волі. Сам українець звернувся до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом, у якому просить посприяти в поверненні на батьківщину, повідомила 19 листопада голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

«На думку захисту, під час розгляду кримінальної справи в суді першої та апеляційної інстанцій, було допущено суттєві порушення права на справедливий судовий розгляд, що гарантоване Конвенцією про захист прав людини та основних свобод. Так, адвокатам відмовили у допиті ключових свідків звинувачення та експертів. Також було порушено вимоги кримінального закону у частині кваліфікації дій Марченка. До всього судді проігнорували обставини викрадення Олександра із окупованої території України», – ідеться в повідомленні.

«Попри численні порушення, допущені під час розгляду справи в судах нижчих інстанцій, Верховний Суд РФ не знайшов підстав для скасування ухвалених у справі судових рішень та відмовив у задоволенні касаційних скарг. Тепер у нас зʼявляється можливість звернутися до Європейського суду з прав людини», – говорить адвокат Андрій Федорков.

Олександра Марченка затримали 17 грудня 2018 року на окупованій території Донецької області співробітники так званого «МГБ ДНР». У Донецьку чоловік планував подати документи на повернення викраденого автомобіля, який на початку бойових дій залишив у місті на СТО. Два місяці його утримували в тюрмі «Ізоляція», застосовували тортури, і він був змушений підписати «зізнання».

Через два місяці Марченка незаконно перевезли на територію Росії та віддали співробітникам ФСБ. Під час перебування в СІЗО міста Краснодара Олександру інкримінували різні справи для продовження терміну тримання – непокора представникам правоохоронних органів, незаконна трудова діяльність на території Росії, намір перевести через російський кордон плати зенітно-ракетного комплексу. Наприкінці грудня 2019 року Марченку висунули звинувачення за ст. 276 Кримвнального кодексу РФ («Шпигунство»), а 26 листопада 2020 року Краснодарський крайовий суд засудив Олександра до 10 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму.

3 грудня 2019 року правозахисний центр «Меморіал» визнав Олександра Марченка політв’язнем.