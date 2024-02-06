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Новини | Суспільство

Двоє людей поранені внаслідок атаки дрона-камікадзе по Марганцю – Лисак

Наслідки російського обстрілу Марганця на Дніпропетровщині 15 березня 2023 року
Наслідки російського обстрілу Марганця на Дніпропетровщині 15 березня 2023 року

Війська Російської Федерації завдали удару дроном-камікадзе по місту Марганець, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Двоє людей поранені: 50-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 63 років – госпіталізований у стані середньої тяжкості» – написав очільник ОВА у своєму телеграм-каналі.

Пошкоджені чотири приватні будинки та авто.

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Російські війська регулярно з різних видів озброєння завдають ударів по Дніпропетровській області. При цьому Москва, попри наявність свідчень і доказів, заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

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