Поліція затримала одного з постраждалих через вибух гранати в Марганці

Поліція Дніпропетровської області повідомила про затримання одного з постраждалих через вибух гранати в Марганці напередодні.

«В ніч з 7 на 8 травня за місцем мешкання 48-річного чоловіка, який під час вибуху отримав численні осколкові поранення, проведено санкціонований обшук. В результаті співробітники карного розшуку виявили гранату РГД-5. Боєприпас вилучили та направили на експертизу»,– йдеться в повідомленні.

За даними поліції, відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Поліцейські проводять слідчі дії щодо встановлення ймовірної причетності чоловіка до підриву гранати.

У місті Марганець Дніпропетровської області 7 травня стався вибух гранати, загинув чоловік 1981 року народження, раніше засуджений за незаконний обіг зброї, ще 5 людей постраждали