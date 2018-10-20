На фестивалі «легалізації марихуани» у Грузії затримали 11 людей

11 учасників фестивалю «легалізації марихуани», організованого опозиційною грузинською партією «Гірчі», затримали у Тбілісі, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода Эхо Кавказа.

Згідно з повідомленням, активістів затримали у місцевому парку «Деда ена». На його території кандидат в президенти Грузії від партії «Гірчі» Зураб Джапарідзе роздавав присутнім цигарки-самокрутки з вмістом марихуани. Повідомляється, що трьох людей затримали за непокору співробітникам поліції, ще вісьмох – у рамках розслідування, раніше розпочатого МВС. Самого Джапарідзе поліція теж відвезла з місця проведення акції у службовому авто, у відділок забрали і його двох соратників.

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Незабаром після того, як ініціатори заявили про намір провести 20 жовтня у Тбілісі фестиваль за легалізацію маріхуани у Грузії тамтешнє Міністерство внутрішніх справ розпочало слідство за статтею про незаконне придбання, зберігання і реалізацію конопель і марихуани.

Конституційний суд Грузії наприкінці липня задовольнив позов партії «Гірчі» і визнав неконституційними санкції за споживання марихуани. Але, тим не менше, суттєві обмеження продовжують діяти. Так, марихуану не можна курити в громадських місцях, у транспорті, в навчальних закладах або в присутності неповнолітніх. Опозиціонери стверджують, що у законодавстві виникла колізія, де з одного боку – курити марихуану можна, але з іншого – купувати, зберігати чи транспортувати її – ні.