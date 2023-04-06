Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала у відставку після поразки її Соціал-демократичної партії на парламентських виборах, повідомляє телеканал Yle. Президент Фінляндії Саулі Ніїністе прийняв прохання уряду про відставку.

Члени чинного кабінету міністрів продовжать виконувати обов’язки до формування нового складу уряду. Коаліція в парламенті розпочне обговорення цього питання наступного тижня.

Соціал-демократична партія Санни Марін за підсумками парламентських виборів посіла третє місце. Перше місце виборола консервативна «Національна коаліція», друге – націоналістична партія «Істинні фіни».

У 2019 році 34-річна Марін стала наймолодшим головою уряду у світі. На роки її прем’єрства припала пандемія COVID-19, початок повномасштабної війни в Україні та рішення про вступ країни в НАТО. Уряд Санни Марін критикували за збільшення видатків, а її саму – за вечірки. Попри це рейтинг політика залишається високим.